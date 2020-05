L-a "parasit" pe Messi si s-a dat la Beckham! Mega aparitia care a incins internetul! In ce ipostaza a fost surprinsa una dintre cele mai frumoase femei din lume! Galerie foto

Miss Bum Bum a incins internetul cu ultima sa aparitie.

Castigatoarea Miss Bum Bum, Suzy Cortez, a incins imaginatia celor 2.2 milioane de fani cu ultimele poze postate. Modelul brazilian este fana celor de la Barcelona si o fana foarte infocata a lui Leo Messi. In ultima fotografie postata pe Instagram de bomba sexy in care apare in triocul lui Inter Miami, echipa patronata de David Beckham.

"Cand se va termina carantina voi merge in SUA unde voi lucra la o televiziune timp de 6 luni, in Miami. Toata lumea stie ca iubesc fotbalul, iar cea mai buna echipa din MLS este Inter Miami", a scris Suzy Cortez la descrirea fotografiei.