Jose Mourinho își face echipă de top la Fenerbahce. El e atacantul pe care îl vrea

Portughezul a semnat cu Fenerbahce, iar acum urmează să facă transferuri de top pentru formația din Turcia.

Mourinho va avea la dispoziție aproximativ 100 de milioane de euro, o sumă uriașă pentru campionatul Turciei, urmând să facă o echipă care să meargă în grupele Ligii Campionilor și poate chiar să se califice în fazele eliminatorii, dar și să tindă, poate, la câștigarea unui trofeu european, Europa League sau Conference League.

Fenerbahce va evolua în această toamnă în preliminariile UEFA Champions League, dar nu va beneficia de ruta campioanelor. Va avea un traseu greu, dar venirea lui Mourinho, care de-a lungul carierei le-a antrenat pe Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur și AS Roma, le dă mare încredere fanaticilor suporteri de la Fenerbahce.

Fenerbahce îl vrea pe Youssef En-Nesyri, acum la Sevilla

La Fenerbahce are șanse mari să ajungă, se pare, atacantul marocan Youssef En-Nesyri (27 de ani), care este legitimat acum în Spania, la Sevilla. Se pare că vârful, care mai are un an de contract cu Sevilla, va semna un acord de o stagiune cu turcii, iar clubul din La Liga va încasa 20 de milioane de euro, dar în contract vor fi trecute și anumite bonusuri.

De-a lungul timpului, atacantul a mai jucat pentru Leganes sau Malaga, iar la Sevilla a ajuns în ianuarie 2020, de la Leganes, pentru 20 de milioane de euro. În carieră a cucerit doar două trofee, Europa League, în 2020 și 2023.

Jose Mourinho a pus ochii și pe alți jucători

Pe lângă atacantul din Maroc, Fenerbahce mai are pe listă jucători precum E vorba de o listă stufoasă, cu nume importante: Victor Lindelof (fundaș central, 29 de ani, acum la Manchester United), Harry Maguire (fundaș central, 31 de ani, acum la Manchester United), Giovanni Lo Celso (mijlocaș, 28 de ani, acum la Tottenham), Paulo Dybala (atacant, 30 de ani, acum la AS Roma), Willian (aripă, 35 de ani, acum la Fulham), Romelu Lukaku (atacant, 31 de ani, acum la AS Roma).