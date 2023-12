Investigație la Manchester United! Mai multor oameni li s-a făcut rău din cauza măncării de pe Old Trafford

The Athletic scrie că mai multor persoane li s-a făcut rău după ce, la un eveniment organizat pe Old Trafford în urmă cu câteva luni, li s-a oferit pui crud. Persoanele respective au acuzat o toxiinfecție alimentară, printre simptomele întâlnite fiind diaree, febră, crampe stomacale, greață și vărsături.

Autoritiățile investighează acum acest caz pentru a stabili dacă simptomele persoanelor în cauză au legătură cu mâncare consumată pe Old Trafford. Presa britanică precizează că ele au fost prezente la un eveniment de pe stadionul lui Manchester United, fără a specifica dacă a fost vorba de un meci sau un eveniment de altă natură.

Manchester United a refuzat să ofere un punct de vedere pe această temă, însă a decis să deschidă o anchetă internă pentru a afla ce s-a întâmplat cu exactitate.

Acuzațiile sunt cumva surprinzătoare, având în vedere că Old Trafford are în prezent nota 5 pe site-ul Guvernului din Anglia, calificativ reprezentând "foarte bun".

From @TheAthleticFC: Manchester United is under investigation after several people alleged they became unwell after being served raw chicken during an event hosted at Old Trafford. https://t.co/m5eOwx9vLv