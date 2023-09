Neymar spune tot după plecarea de la PSG: "Eu și Messi am trăit iadul acolo"

Lionel Messi, aflat la finalul contractului, a ales o experiență în Major League Soccer, la Inter Miami, în timp ce Neymar, cel mai scump fotbalist din istorie, a fost vândut de PSG la Al Hilal, pentru 90 de milioane de euro.

Neymar spun tot după plecarea de la PSG: "Eu și Messi am trăit iadul acolo"

Plecat după șase ani la Paris, Neymar nu s-a ferit să acuze modul în care el și Lionel Messi au fost tratați la PSG. Deși nu a intrat în detalii, brazilianul s-a plâns de o perioadă de coșmar traversată de cei doi în Franța, cel mai probabil referindu-se la tratamentul fanilor.

"Am fost foarte fericit pentru sezonul traversat de Messi. A ajuns în paradis alături de naționala Argentinei, dar a fost în iad la Paris. Eu și el am trăit un iad acolo. Noi am dat tot ce am putut, am fost campioni, am încercat să scriem istorie, însă nu am reușit.

Messi nu merita să părăsească în acest mod clubul având în vedere cine este el și ce a făcut. Cei care îl cunosc știu cât se antrenează, cât de mult luptă. Dacă pierde, e nervos. Cred că a fost acuzat nejustificat.

Mă bucr pentru el că a câștigat Cupa Mondială. De această dată, fotbalul a fost corect cu el. Messi merita să își încheie așa cariera", a spus Neymar, citat de presa franceză.

Mărturisirea lui Lionel Messi, despre huiduielile fanilor lui PSG

Campionul mondial a acordat un interviu special pentru beINSports în care a discutat, recent, despre relația tensionată pe care a avut-o cu fanii. Fotbalistul a precizat că a rămas doar cu amintirile plăcute și că nu a fost afectat de huiduieli, pentru că a văzut că atât Kylian Mbappe, cât și Neymar au fost tratați în același mod.

"Am mers la Paris pentru că mi-a plăcut clubul și aveam prieteni acolo, dar și persoane pe care le cunoșteam de la națională. A părut mai ușor pentru mine să mă adaptez față de oricare alte locuri aș fi putut merge și de aceea am decis să merg la Paris.

La început a fost incredibil, am primit mult sprijin, așa cum am spus des, însă după asta, oamenii au început să mă trateze diferit, o parte din publicul parizian. Majoritatea m-a tratat bine, ca la debut, dar a fost tensiune cu mare parte din fanii Parisului, nu am avut niciodată intenția asta. Dar astea au fost lucruri pe care le-au trăit și Mbappe și Neymar anterior, e modul lor de a acționa.

Rămân cu cei care m-au respectat, așa cum eu am respectat pe toată lumea încă de la debut și atât, restul e anecdotă. Rămân cu amintirea lui Neymar și Mbappe, care m-au sprijinit încă de la început", a declarat argentinianul.