De 61 de ani nu s-a mai întâmplat asta! Record negativ egalat de Manchester United, după înfrângerea cu Newcastle

Speranțele lui United de a-și apăra titlul în Cupa Carabao au fost spulberate odată cu înfrângerea suferită în fața lui Newcastle, echipă pe care „diavolii roșii” au învins-o în finala competiției în sezonul trecut.

Admiron a deschis scorul pentru Newcastle în minutul 28, iar Hall a dublat avantajul oaspeților în minutul 36. În minutul 60, fostul atacant de la Arsenal, Joe Willock, a marcat al treilea gol pentru Newcastle.

Echipa lui Erik ten Hag venea tot după o înfrângere cu 3-0, suferită în fața lui Manchester City, pe teren propriu, duminică.

După înfrângerea cu „The Magpies”, United a ajuns acum la două înfrângeri consecutive pe teren propriu, la o diferență de cel puțin trei goluri, pentru prima dată din octombrie 1962, conform datelor furnizate de OptaJoe.

