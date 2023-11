În minutul 31 al meciului, Ionuț Radu a încasat primul gol. Cody Gakpo l-a executat pe goalkeeperul român. Bournemouth a restabilit egalitatea în minutul 64, grație reușitei lui Justin Kluivert, însă Liverpool a revenit în avantaj pe tabela de marcaj.

Trent Alexander-Arnold i-a oferit un assist lui Darwin Nunez în minutul 70, iar „cormoranii” au eliminat-o din Carabao Cup pe Bournemouth, care se va mulțumi în acest sezon doar cu prezență până în optimile de finală ale competiției.

La conferința de presă de după meci, lui Jurgen Klopp i s-a spus că rivala Manchester United a pierdut din nou la scor, de data aceasta în Carabao Cup împotriva lui Newcastle, pe teren propriu, 0-3.

Reacția antrenorului german s-a viralizat rapid pe internet: ”Ooo... OK”.

????????| Jurgen Klopp’s reaction after he found out Manchester United held three at Old Trafford against Newcastle United.

