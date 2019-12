Imagini SOCANTE la meciul lui River Plate! Un fan a sarbatorit victoria echipei sale cu o "liniuta"! VIDEO

Din articol VIDEO

River Plate s-a impus pe terenul celor de la Newells Old Boys cu 3-2.

River Plate a avut parte de un meci de infarct in runda cu numarul 15 din prima liga a Argentinei. In minutul 36, Newells Old Boys conducea deja cu 2-0, datorita golurilor lui Lema (31') si Leal (36').

River Plate a reusit sa reduca din diferenta in minutul 39 prin Fernandez.

In repriza secunda River a intors meciul, multumita golurilor marcate de Borre (65') si Scocco (71').

Meciul tensionat l-a facut pe unul dintre fani sa ia o decizie stupida, chiar in tribunele stadionului. Acesta a fost surprins de camerele de luat vederi in timp ce tragea pe nas cocaina.

VIDEO

Cu aceasta victorie, River Plate a urcat pe locul 3 in prima liga din Argentina. River are 27 de puncte si este la doar 2 puncte de liderul si marea rivala Boca Juniors.

River Plate are un meci disputat mai putin si o va intalni etapa viitoare pe San Lorenzo.