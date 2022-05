Werder Bremen a promovat în Bundesliga după 2-0 acasă cu Regensburg în ultima etapă, astfel că echipa cu patru titluri de campioană în palmares revine în primul eșalon după doar un an de absență.

La finalul meciului, suporterii au invadat terenul, imaginile cu fanii lui Werder fiind fabuloase.

Alături de verzi-albi a promovat direct Schalke 04, câștigătoarea 2. Bundesliga, în timp ce Hamburger SV va disputa barajul cu Hertha Berlin (locul 16 din Bundesliga).

