Ilie Dumitrescu, ironii la adresa lui Borugă, după discursul devenit viral al acestuia: „Arteta! De la Arsenal!”

La scurt timp după preluarea echipei U19, Borugă a susținut un discurs motivațional pentru jucători, care a fost filmat, iar clipul a devenit viral pe internet, stârnind numeroase reacții.

Ilie Dumitrescu, ironii la adresa lui Borugă

Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș au comentat discursul lui Borugă, apreciindu-l drept convingător, dar ironizându-l în același timp pentru faptul că jucătorii nu au înțeles prea bine ce a vrut să transmită.

„Arteta! De la Arsenal! Cam așa, asemnător discursul. Nu știu ce au înțeles jucătorii, dar părea că e convingător”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

Marius Lăcătuș a susținut poziția lui „Mister”: „În ce ligă e? Foarte convingător a fost, dar depinde ce au înțeles jucătorii. Asta e cel mai important. Până la urmă, poate că el vorbea spaniola sau italiana și ei nu îmțelegeau”, a spus Lăcătuș.

Iată discursul susținut de Boruga

”Defens, perfect. Perfect. Senzațional! Speed, perfect. Atac, perfect. Presion perfect. Number one, number one team. Incredibil! In-cre-di-bil! Perfect! Perfect! No greșeală! Perfect. Al-Nasr, one have problem. Pas, pas, pas, no problem! Ok? Lateral presion. Dublaj, presion, triplaj, presion”, pare că ar fi spus Daniel Borugă.