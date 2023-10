Fernando Torres, care și-a încheiat cariera în 2019, după o ultimă experiență în Japonia, la Sagan Tosu, a început apoi să antreneze. Din anul 2021, fostul campion mondial și european lucrează în cadrul Academiei Atletico Madrid. Acum este antrenorul echipei U19 a clubului din capitala Spaniei.

Fostul atacant a fost cel care a atras toate privirile recent, impresionând cu fizicul său. Fernando Torres a pus câteva kilograme de când s-a retras, însă a avut grijă să le transforme în mușchi, astfel că a fost poreclit ”Hulk” de presa internațională.

Fernando Torres, actor pentru un producător de mașini. Noul model îi poartă numele

Este protagonistul unei reclame spectaculoase acum, în Spania, pentru lansarea unei mașini a companiei SsangYong, pentru un model care poartă chiar numele său, ”Torres”.

”Noul SsangYong Torres a venit să concureze cu numele meu. Și faptul că există un singur Torres, vom vedea...”, spune fostul atacant în reclamă, prezentat într-un mod spectaculos.

Dacă în perioada în care încă era jucător nu impresiona neapărat cu fizicul său, fostul atacant arată acum ca un adevărat culturist.

Fernando Torres a câștigat tot ce se putea ca fotbalist

Fernando Torres este un produs al Academiei Atletico Madrid. Într-o carieră de 18 ani, el a jucat pentru Atletico Madrid în două perioade, 2001-2007 și 2015-2018, Liverpool, 2007-2011, Chelsea, 2011-2014, AC Milan, 2014-2016, și Sagan Tosu, 2018-2019. Fostul vârf are selecții pentru toate naționalele de juniori ale Spaniei, iar la reprezentativa mare a bifat 110 meciuri și a marcat 38 de goluri.

În palmaresul său se regăsesc titlul în La Liga, 2001-2002, trofeul Europa League, 2017-2018, și o finală de Champions League, 2015-2016, cu Atletico, și FA Cup, 2011-2012, Champions League 2011-2012, Europa League, 2012-2013, și o finală FIFA Club World Cup, 2012, cu Chelsea.

Cu naționala Spaniei a cucerit titlul mondial, în 2010, și două Campionate Europene, 2008- marcatorul singurului gol din finală, și 2012, plus titlurile europene U16, 2001, și U19, 2002, a jucat finala Cupei Confederațiilor, 2013, și a luat medalia de bronz în 2009.

A fost pe locul al treilea în clasamentele Ballon d'Or, 2008, și FIFA World Player of the Year, 2008, plus în echipele UEFA (2008), FIFPro, 2008 și 2009, și Euro, 2008.