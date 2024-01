Henrikh Mkhitaryan, pus să aleagă între Lucescu, Klopp și Mourinho. Cum a răspuns armeanul

Mkhitaryan, fotbalist cu performanțe notabile în Premier League, Serie A și Bundesliga, desemnat cel mai bun fotbalist al Armeniei în 10 ani diferiți, s-a remarcat pentru prima dată în fotbalul european la Șahtior Donețk, care l-a cumpărat de la Metalurg Donețk pentru aproape 6 milioane de euro, în 2010. Antrenorul formației ucrainene era, la acel moment, Mircea Lucescu.

Henrikh Mkhitaryan: "Totul a început cu Lucescu. Mourinho era cel mai dur, iar Klopp era psiholog"

Mijlocașul armean, care i-a transmis recent un mesaj plin de recunoștință lui Mircea Lucescu, a fost rugat de jurnaliștii italieni să descrie antrenorii legendari pe care i-a avut în carieră. Pe lângă "Il Luce", Mkhitaryan a mai lucrat cu Jurgen Klopp, la Borussia Dortmund, sau cu Jose Mourinho, la Manchester United și AS Roma.

"Totul a început cu Lucescu. Apoi, Mou a fost cel mai dur, însă era un adevărat câștigător. Nu accepta nimic altceva în afară de victorie. Klopp era ca un psiholog la Dortmund. La antrenamente pariam câte 50 de euro și trebuia să marchez 7 goluri din 10 șuturi. Am pierdut și a trebuit să plătesc. Totuși, ziua următoare, am reușit o dublă contra lui Frankfurt și i-am zis în glumă: 'Acum dă-mi înapoi cei 50 de euro!'. Din acel moment, nu am mai pariat niciodată.

Acum sunt mai în vîrstă, iar percepția este diferită. Am început să lucrez cu Simone Inzaghi la 33 de ani, iar relația cu el este aproape la fel ca una cu un prieten, chiar dacă știu că e o diferență de statut. Pot să spun că e un antrenor formidabil, iar asta se vede și în jocul său", a spus Henrikh Mkhitaryan, pentru Gazzetta dello Sport.

35 de ani împlinește Mkhitaryan pe 21 ianuarie

24 de meciuri și două goluri a strâns armeanul în acest sezon la Inter

Henrikh Mkhitaryan nu l-a uitat pe Mircea Lucescu

La scurt timp după ce Mircea Lucescu a demisionat de la Dinamo Kiev, iar antrenorul a lăsat de înțeles inițial că s-ar putea retrage din fotbal, Henrikh Mkhitaryan i-a transmis un mesaj de recunoștință lui "Il Luce" prin intermediul rețelelor sociale.

"Am aflat despre retragerea dumneavoastră și aș vrea să îmi exprim recunoștința, Mister, pentru încrederea avută în talentul meu.

Vă mulțumesc pentru încrederee, pentru faptul că m-ați inspirat și pentru impactul profund asupra carierei mele. Ați fost mai mult decât un antrenor pentru mine și ați contribuit la sportivul care sunt astăzi.

Mulțumesc, Mister! Vă doresc toate cele bune", a scris Henrikh Mkhitaryan, pe pagina sa de Instagram.