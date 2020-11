Golul ultimei saptamani in fotbal! Portarul a marcat in ultimul minut al partidei, iar COMENTATORII au innebunit la propriu! Ce s-a intamplat imediat dupa e de cascadorii rasului

La partida dintre Vinaros CF si Peniscola, portarul a reusit sa aduca egalarea pe tabela printr-o executie magnifica in ultimele minut. Oaspetii conduceau cu 1-0, iar gazdele l-au trimis pe portarul Carlos Torres in careul advers la una din ultimele faze ale meciului. Spaniolul a preluat o minge din afara careului si l-a invins pe portarul advers cu o executie la coltul lung.

Comentatorii acelei partide s-au bucurat nespus de golul lui Torres si nu le-a venit sa creada ca acesta a reusit sa aduca egalarea chiar in ultimele momente ale jocului. In timp ce portarul si coechipierii sai se bucurau de reusita, un fotbalist de la Peniscola a trimis direct pe poarta o minge, care l-a invins pe Carlos Torres, iar oaspetii au luat toate cele trei puncte.

Imediat dupa meci, comentatorii au declarat: "Nu-mi vine sa cred, asa ceva nu se poate! Este incredibil!"

Vinaròs CF goalkeeper scores last-minute equaliser against ACD Peñíscola ... only to be lobbed directly from subsequent kick-off (via @MaestratTV) pic.twitter.com/QXAhSijojw