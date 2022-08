Mamelodi Sundowns a anunțat joi dimineață că s-a despărțit de Pavol Safranko, atacantul slovac adus din România de la Sepsi Sfântu Gheorghe și dorit cu insistență în această vară de Gigi Becali la FCSB.

”Mamelodi Sundowns confirmă despărțirea de atacantul slovac Pavol Safranko.

Vârful de 27 de ani a ajuns la Sundowns în ultimul sezon, de la Sepsi OSK din Liga 1 din România, a bifat 29 de prezențe și a înscris 9 goluri pentru Masandwana.

Pavol, care a fost un profesionist desăvârșit în timpul petrecut la Sundowns, este acum liber să se alăture clubului pe care îl dorește...”, au scris sud-africanii pe contul oficial de Twitter al clubului.

Safranko (17 goluri în 68 de meciuri la Sepsi în Liga 1, între 2019 și 2021) este internațional slovac, dar nu a înscris deloc în cele 10 prezențe la echipa națională.

Mamelodi Sundowns can confirm that it has parted ways with Slovakian striker, Pavol Šafranko.

The 27 year-old lanky striker joined Sundowns last season from Romanian Liga 1 side Sepsi OSK and made a total of 29 appearances and scored 9 goals for Masandwana. pic.twitter.com/6QgX9GWkiT