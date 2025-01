”Diavolii”, de trei ori câștigători de UEFA Champions League, vin pentru a treia oară la București. Au mai dat peste Dinamo în preliminariile Ligii Campionilor din sezonul 2004-2005, dar și peste Oțelul Galați în grupe, șapte ani mai târziu.



Titular în meciul cu Manchester United de la București și rezervă utilizată în returul de pe vechiul ”Lia Manoliu”, George Galamaz (43 de ani) a rememorat, în dialog cu Sport.ro, cea mai importantă ”dublă” din CV-ul său.



În 2004, la 23 de ani, făcea pasul la Dinamo după ce a evoluat jumătate de an pentru Rapid, iar Ioan Andone a apelat la serviciile sale atât în meciul tur, cât și în returul de pe Old Trafford, unde a fost chiar integralist.



George Galamaz, despre Dinamo - Manchester United: ”N-am avut nicio șansă, dar am dat totul”



„Cum să fie? Teatrul viselor! Într-adevăr, chiar trăiești niște senzații ca și cum ai fi la teatru. E un stadion incredibil, atmosfera superbă, a fost primul meci pe care l-am jucat în Anglia. Au mai fost și altele, dar acesta rămâne o amintire pentru totdeauna, pentru tot ce s-a întâmplat în acel meci. Niște jucători senzaționali! Țin minte că și la București a fost meciul în care am debutat pe ”Lia Manoliu”, cu 50.000 de spectatori. A fost un meci incredibil.



Au mai fost echipe care au reușit să-i bată, CFR de exemplu. Noi, atunci, la Dinamo, am încercat să dăm totul. Aveau niște jucători de legendă. A fost o plăcere să joci... N-am avut nicio șansă, dar am încercat și am dat totul”, a spus fostul fundaș, pentru Sport.ro.