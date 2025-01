Tony da Silva (44 de ani), fostul campion al României cu CFR Cluj și fost antrenor la Poli Iași, va urmări din Portugalia meciul dintre FCSB și Manchester United, care se va disputa de la ora 22:00, joi, pe Arena Națională din București.

”Diavolii roșii” vor juca la București cu un stadion arhiplin. Toate biletele pentru această partidă au fost epuizate încă de acum câteva săptămâni și îi vor aduce o sumă importantă în conturi lui Gigi Becali: peste un milion de euro!



Apropiat de Ruben Amorim, Tony da Silva a fost recent la Manchester pentru a urmări antrenamentele celor de la United sub comanda antrenorului portughez. Fostul fundaș dreapta este convins că Amorim va pregăti meciul cu FCSB din Europa League la fel cum pregătește derby-urile cu Liverpool și Manchester City.



Tony da Silva a prefațat FCSB - Manchester United, în exclusivitate pentru Sport.ro



„Pentru România, cred că e fantastic să primești o echipă ca Manchester United. Am înțeles că stadionul o să fie plin, eu îl cunosc foarte bine pe Ruben Amorim, îi place să joace un fotbal ofensiv, în sitem 3-4-3, doar că Manchester United nu e o echipă echilibrată din punct de vedere emoțional, să zicem.



Vin după două victorii la rând. Ei simt mai multă presiune când joacă acasă. Noi trebuie să ne scoatem pălăria pentru ce a făcut, până acum, FCSB în Europa. Eu zic că o să fie un joc deschis, FCSB nu are nimic de pierdut, are mai mult de câștigat. Dacă va pierde cu Manchester, toată lumea spune că e normal.



Valorile individuale de la Manchester sunt peste cele de la FCSB, asta e clar, doar că FCSB poate, din punct de vedere colectiv, să rivalizeze cu el. Fiecare detaliu va fi foarte important. Eu îl cunosc bine pe Ruben, fiecare detaliu va fi foarte important, chiar și fazele fixe. Păcat că la FCSB sunt câțiva jucători accidentați, cum e Olaru, care e un jucător extraordinar.



Am schimbat mesaje luni (n.r. - cu Ruben Amorim), că era ziua lui de naștere. Am stat cu el câteva zile la Manchester, cu el, am stat să urmăresc cum muncesc, tot. O să pregătească acest meci la fel cum pregătește cu Manchester City sau Liverpool. Toate meciurile le pregătește cu aceeași seriozitate și aceleași detalii. El e ”fanatic” de 3-4-3, este un antrenor care se gândește mai mult ce face echipa lui în teren, independent de adversar”, a spus Tony da Silva, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Pentru FCSB, calculele sunt simple. O victorie i-ar asigura prezența directă în optimile Europa League, care va aduce și un bonus important din partea forului european. Campioana României și-ar asigura calificarea și cu un rezultat de egalitate, dar acesta trebuie să fie însoțit și de un joc bun al rezultatelor.



Echipa probabilă a lui Manchester United



Conform previziunilor făcute de 90min, Amorim ar putea opta pentru o formație în sistem 3-4-2-1, cu Andre Onana în poartă. Linia defensivă ar putea fi compusă din Matthijs de Ligt, Harry Maguire și Lisandro Martinez.



Pe flancuri, Diogo Dalot și Noussair Mazraoui ar urma să asigure susținerea în ofensivă, în timp ce la mijlocul terenului ar putea evolua perechea Kobbie Mainoo - Bruno Fernandes.



În atac, Amad Diallo, Joshua Zirkzee și Alejandro Garnacho ar urma să fie cei însărcinați cu marcarea golurilor.