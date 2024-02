Costa de Fildeș s-a calificat în semifinalele competiției, pe care o găzduieşte, printr-o victorie dramatică în faţa reprezentativei Mali cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1), după prelungiri, la Bouake.

Malienii au avut şansa deschiderii scorului, dar Adama Traore a ratat un penalty în minutul 16. Ivorienii au rămas în zece oameni încă din prima repriză, când a fost eliminat Odilon Kossounou (43).

Totuşi, Mali a deschis scorul, prin Nene Dorgeles (71), "elefanţii" egalând in extremis, prin Simon Adingra (90).

Costa de Fildeș a marcat golul victoriei în minutele adiţionale ale prelungirilor, prin Oumar Diakite (120+2), după care fiecare echipă a mai avut câte un jucător eliminat, malienii pe Hamari Traoré (120+5), iar ivorienii pe autorul golului decisiv (120+3).

Finalul meciului a fost unul tensionat, jucătorii din Mali au sărit să-l ia la bătaie pe arbitru, iar brigada a fost scoasă de pe teren sub protecția forțelor de ordine.

