José Peseiro (63 de ani), fostul antrenor al Rapidului, își continuă parcursul submediocru pe banca naționalei Nigeriei. După 1-1 cu Lesotho, acasă, în startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, tehnicianul portughez a mai scris o pagină de coșmar în istoria „super vulturilor”.

În runda a doua din Grupa C a calificărilor din Africa, Nigeria a remizat din nou, tot 1-1, de această dată cu Zimbabwe, în deplasare. Echipa lui Peseiro a fost condusă din minutul 26, când Musona a reușit să deschidă scorul cu o super execuție.

Not AGAIN!!

Zimbabwe take the lead through a Musona’s freekick.

Oti wa d’oju e bayi ????

Zimbabwe 1-0 Nigeria #ZIMNGA #FIFAU20WWCQ pic.twitter.com/M1ou8R8pkQ