FOCAR de Covid-19 la o echipa din Serie A! 14 oameni dintr-o lovitura! 

Genoa a aflat ca are 14 oameni infectati cu coronavirus astazi, asta dupa ce ieri a pierdut cu 6-0 impotriva celor de la Napoli.

Lui Lasse Schone si Mattia Perin li s-au alaturat alti 14 jucatori si membrii ai staffului. Portarul lui Genoa a fost depistat sambata, iar asta a facut ca meciul sa fie amanat cu 3 ore. Clubului i-a fost permis sa plece doar duminica dimineata, atunci cand la un nou test a fost depistat si danezul Schone.

Genovezii sunt in pericol de a nu juca impotriva celor de la Torino in etapa urmatoare, datorita numarului foarte mare de fotbalisti depistati. Emotii are si echipa lui Gattuso, Napoli, care are meci cu rivala Juventus la Torino.