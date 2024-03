Florin Manea, pe cale să ducă încă un jucător la Tottenham! Anunțul venit din Italia

Florin Manea, impresarul care l-a ajutat pe Radu Drăgușin să ajungă în Premier League, pregătește încă un transfer important, tot la Tottenham.

Gruparea condusă de Daniel Levy a pus ochii pe un alt jucător de la Genoa, Albert Gudmundsson, fostul coechipier al lui Radu Drăgușin, care este impresariat de agenția fraților Giuffrida, alături de care Florin Manea a colaborat la transferul fundașului român. Chiar Florin Manea a recunoscut că lucrează la transferul atacantului islandez.

Conform La Stampa, londonezii îl doresc pe Albert Gudmundsson, însă vor avea parte de o concurență acerbă având în vedere că islandezul este și pe lista celor de la AS Roma sau Inter Milano.

După transferul lui Radu Drăgușin, oficialii lui Tottenham au rămas în relații bune cu Florin Manea și cu cei doi parteneri ai agentului român, Valerio și Gabriele Giuffrida, astfel că sunt încrezători că îl pot transfera pe Gudmundsson, mai ales că sunt convinși că suma cerută de Genoa în schimbul fotbalistului nu va reprezenta un obstacol în realizarea ”afacerii”.

Genoa ar avea doar de câștigat dintr-un eventual transfer al lui Gudmundsson. Islandezul a ajuns la echipa din Serie A, după ce Genoa le-a plătit celor de la AZ Alkmaar aproximativ un milion de euro, în contextul în care contractul său era aproape să expire. În cazul în care transferul la Tottenham se va realiza, Genoa ar putea încasa o sumă consistentă în schimbul atacantului islandez.

Tottenham are leading the race to sign Albert Gudmundsson from Genoa! ????

They want to beat the 'cocky' Inter Milan to the winger ????https://t.co/oVOQBIAz1C pic.twitter.com/w8jvBaOjUo