Fabrizio Romano aruncă bomba în cazul lui Karim Benzema. Schimbare majoră pentru atacantul francez

Atacantul francez s-a întors la echipa de club, Al Ittihad, cu o întârziere de 17 zile, după ce în luna decembrie a plecat mai devreme decât era programat.

"Benzema a sosit joi seara (n.r. - 18 ianuarie) în Arabia Saudită, cu 17 zile întârziere. Ar fi trebuit să se întoarcă pe 2 ianuarie", a declarat o sursă din club pentru AFP, iar oficialii arabi sunt "furioși pentru cele întâmplate", nereuşind să-l contacteze "de zece zile".

Cunoscutul jurnalist italian a dezvăluit că în această perioadă vor avea loc mai multe discuții între oficialii clubului și jucător, luându-se în calcul și o posibilă plecare din Arabia Saudită a câștigătorului Balonului de Aur din 2022.

Potrivit aceleiași surse, cei de la Saudi Pro League nu și-ar dori ca francezul să plece în Europa, însă ar exista varianta să ajungă la o altă echipă din campionatul intern.

????????⚫️ Understand more meetings will take place soon to discuss the future of Karim Benzema.

The situation remains tense with Al Ittihad.

???????? SPL bosses still want KB to stay in Saudi, even to join another Saudi club.

Return to Europe can only be possible with huge salary cut. pic.twitter.com/3hklAs8wOt