Karim Benzema e gata să plece din Arabia Saudită! Un club de top din Premier League îl vrea

Atacantul francez, Balon de Aur în 2022, a ales să nu-și prelungească înțelegerea cu Real Madrid și să semneze cu Al-Ittihad, unde este remunerat cu un salariu fabulos, de 200 de milioane de euro pe an.

Chiar dacă are un contract valabil până în 2026, Benzema ar vrea să plece din Arabia Saudită și să revină în Europa, scrie jurnalistul Julien Laurens, care anunță și posibila destinație a fostului golgheter din La Liga și Champions League.

Mai multe cluburi din Premier League, printre care și Chelsea, se interesează de serviciile fostului internațional francez.

În 20 de partide jucat pentru Al-Ittihad, Benzema a reușind să marcheze de 12 ori și să ofere cinci pase decisive, în toate competițiile.

???? Karim Benzema is exploring his options to leave Al-Ittihad after 6 underwhelming months in Saudi Arabia.

Multiple Premier League clubs, including Chelsea, have showed an interest in the Frenchman.

(Source: @LaurensJulien) pic.twitter.com/CghyMFybzf