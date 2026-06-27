”Era să mor!” Fotbalistul care în 2024 risca să se retragă din cauza unui accident teribil, aproape să intre la închisoare

În decembrie 2024, Michail Antonio, pe vremea aceea legitimat la West Ham, a suferit un accident auto puternic, în timp ce conducea un bolid Ferrari FF într-o pădure din Epping (Essex).

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Din cauza impactului puternic, acesta a stat aproape o oră încarcerat, până când echipele de intervenție au reușit să-l scoată din epava mașinii și să-l transporte la spital. Fotbalistul a fost operat de urgență, după ce a suferit mai multe fracturi la nivelul picioarelor.

Conform presei engleze de la acea vreme, se preconiza că fotbalistul va trebui ”doar” să renunțe la sportul de performanță, "în cel mai bun scenariu". Deși era conștient și viața sa era în afara oricărui pericol, atacantul putea rămâne cu sechele pe viață, după o perioadă de recuperare de minimum un an de zile, și ar putea să nu mai meargă normal niciodată.

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În cele din urmă, cariera i-a mers mai departe, dar acum este vizat de anumite probleme care au legătură cu un alt accident, care a avut loc câteva luni mai târziu, în martie 2025. În urmă cu un an și jumătate era proprietarul unei mașini Lamborghini, iar aceasta a fost detectată de un radar că a atins o viteză maximă de 80 km/h, într-o zonă cu restricții de 64 km/h, în Birmingham.

Fotbalistul, acum legitimat în Qatar, urma să fie condamnat zilele acestea, după ce a fost găsit vinovat în lipsă în aprilie 2026. Motivul: pentru că nu a oferit informații despre șoferul autoturismului. Apoi, Michail Antonio a declarat Tribunalului Birmingham că a oferit mașina unei firme de automobile cu trei luni înainte ca aceasta să fie surprinsă de radar cu o viteză peste limita legală, pentru a fi vândută. El a avut ca argument tocmai accidentul din 2024, în urma căruia nu a mai putut conduce, și nu putea fi tot el șoferul.