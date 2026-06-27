”Era să mor!” Fotbalistul care în 2024 risca să se retragă din cauza unui accident teribil, aproape să intre la închisoare

”Era să mor!” Fotbalistul care în 2024 risca să se retragă din cauza unui accident teribil, aproape să intre la închisoare Fotbal extern
SPORT.RO
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Povestea de film a fotbalistului Michail Antonio.

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Michail AntonioWest HamPremier Leaguepoveste de film
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În decembrie 2024, Michail Antonio, pe vremea aceea legitimat la West Ham, a suferit un accident auto puternic, în timp ce conducea un bolid Ferrari FF într-o pădure din Epping (Essex).

”Era să mor!” Fotbalistul care în 2024 risca să se retragă din cauza unui accident teribil, aproape să intre la închisoare

Din cauza impactului puternic, acesta a stat aproape o oră încarcerat, până când echipele de intervenție au reușit să-l scoată din epava mașinii și să-l transporte la spital. Fotbalistul a fost operat de urgență, după ce a suferit mai multe fracturi la nivelul picioarelor.

Conform presei engleze de la acea vreme, se preconiza că fotbalistul va trebui ”doar” să renunțe la sportul de performanță, "în cel mai bun scenariu". Deși era conștient și viața sa era în afara oricărui pericol, atacantul putea rămâne cu sechele pe viață, după o perioadă de recuperare de minimum un an de zile, și ar putea să nu mai meargă normal niciodată.

Povestea de film a fotbalistului Michail Antonio. În 2024 juca la West Ham, acum joacă în Qatar

În cele din urmă, cariera i-a mers mai departe, dar acum este vizat de anumite probleme care au legătură cu un alt accident, care a avut loc câteva luni mai târziu, în martie 2025. În urmă cu un an și jumătate era proprietarul unei mașini Lamborghini, iar aceasta a fost detectată de un radar că a atins o viteză maximă de 80 km/h, într-o zonă cu restricții de 64 km/h, în Birmingham.

Fotbalistul, acum legitimat în Qatar, urma să fie condamnat zilele acestea, după ce a fost găsit vinovat în lipsă în aprilie 2026. Motivul: pentru că nu a oferit informații despre șoferul autoturismului. Apoi, Michail Antonio a declarat Tribunalului Birmingham că a oferit mașina unei firme de automobile cu trei luni înainte ca aceasta să fie surprinsă de radar cu o viteză peste limita legală, pentru a fi vândută. El a avut ca argument tocmai accidentul din 2024, în urma căruia nu a mai putut conduce, și nu putea fi tot el șoferul.

”Era să mor!” Fotbalistul care în 2024 risca să se retragă din cauza unui accident teribil, aproape să intre la închisoare

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”Era să mor într-un accident de mașină (n.r. – în 2024). Pe 1 martie (n.r. – 2025), nici măcar nu conduceam fizic, pentru că mi-am rupt femurul (n.r. – în accidentul din 2024)”, a spus fotbalistul care acum este legitimat în Qatar, la Al-Sailiya SC.

Michail Antonio, legitimat în Qatar, la Al-Sailiya

Al-Sailiya a anunţat transferul atacantului Michail Antonio în martie acest an, al golgheterul all-time al clubului West Ham United, din postura de fotbalist liber de contract.

Antonio a părăsit clubul din Premier League, în august 2025, după ce londonezii nu i-au mai prelungit contractul. El nu a mai jucat la West Ham din decembrie 2024, când maşina sa a lovit un copac în timp ce se îndrepta acasă după un antrenament.

Accidentul i-a provocat multiple fracturi la coapsă, necesitând o intervenţie chirurgicală şi mai mult de trei săptămâni în spital. Antonio a revenit pe teren, în iunie 2025, când a intrat ca rezervă, în minutul 85 pentru Jamaica în meciul pierdut cu Guatemala (0-1) din faza grupelor Gold Cup.

Atacantul de 35 de ani s-a alăturat echipei West Ham în 2015 şi a jucat în 323 de meciuri, marcând 83 de goluri în toate competiţiile. De asemenea, este cel mai bun marcator din toate timpurile al ''ciocănarilor'' în Premier League, cu 68 de goluri. Până acum, el a adunat doar patru meciuri în Qatar.

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