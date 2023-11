Elvețienii au luat decizia finală în cazul lui Murat Yakin după eșecul contra României

Numit ca selecţioner în 2021, Yakin, 49 ani, a reuşit să califice Elveţia la CM 2022 şi la EURO 2024, dar s-a confruntat cu critici în privinţa evoluţiei echipei. El rămâne sub contract până la mijlocul anului viitor.

Murat Yakin rămâne la naționala Elveției

''Chiar dacă am avut patru remize şi o singură înfrângere în ultimele meciuri din preliminarii, Murat Yakin are întreaga noastră încredere. El are susţinerea noastră în toate privinţele în participarea la EURO din Germania cu cea mai bună echipă şi cel mai bun staff posibil'', a declarat preşedintele SFV, Dominique Blanc, citat de Agerpres.

Elveţia s-a calificat săptămâna trecută la EURO 2024, după ce s-a clasat pe locul secund în Grupa I, cu 17 puncte, la cinci distanţă de România, câştigătoarea grupei, şi cu un avans de două puncte faţă de Israel, a treia clasată. Bilanţul din preliminarii a fost de patru victorii, cinci remize şi o înfrângere, golaveraj 22-11.

Elveţia s-a calificat la ultimele cinci Cupe Mondiale (2006, 2014, 2018, 2022), dar a trecut de faza grupelor doar în 2010. A avut până acum cinci participări la EURO (1996, 2004, 2008, 2016 şi 2020). Cea mai bună performanţă s-a înregistrat în 2020, când a atins sferturi de finală.

EURO 2024 se derulează între 14 iunie şi 14 iulie în zece oraşe germane, iar tragerea pentru grupele turneului final va avea loc sâmbătă la Hamburg.