El a iesit jucatorul anului?! De doua ori?! E faza anului fara discutie! Ce a putut sa faca dupa ce a ramas cu toata poarta goala in fata! Faza face inconjurul lumii

Atacantul lui Lokomotiv Plovdiv, Dimitar Iliev (32 de ani), s-a facut de ras in meciul cu Tsarsko Selo. A ratat o sansa incredibila in minutul 32 al jocului.

Fotbalistul bulgar al anului in 2019 si 2020 a avut o ratare de cosmar in minutul 32 al jocului cu Tsarsko Selo. Trecut de portar, dupa ce i-a furat mingea, Iliev si-a batut joc de faza si a dat la misto din 3 metri!

Nu s-a simtit pe tabela. Lokomotiv, care conducea cu 1-0 in momentul ratarii lui Iliev, a facut 2-0 cu un sfert de ora inainte de finalul jocului. Lokomotiv e a doua in Bulgaria, cu 46 de puncte, 6 sub Ludogoret.



Lokomotiv Plovdiv striker and two-time Player of the Year Dimitar Iliev with a... MISS of the season contender in today's league game against Tsarsko selo! Just wait for it...????

Video: Diema Sport pic.twitter.com/6BsvV6jOtk