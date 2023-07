Atacanta sud-coreeană Casey Phair, în vârstă de 16 ani şi 26 de zile, a devenit cea mai tânără jucătoare care a evoluat la o Cupă Mondială feminină de fotbal, cu ocazia meciului pierdut în faţa Columbiei (scor 0-2), marţi la Sydney, informează AFP.

Născută în Statele Unite dintr-o mamă sud-coreeană şi un tată american, tânăra jucătoare a intrat pe teren în minutul 78 al partidei de pe Football Stadium din Sydney, fără să poată împiedica eşecul selecţionatei sale.

Casey Phair a depăşit-o cu această ocazie pe nigerianca Ifeanyi Chieljine, care avea 16 ani şi 34 de zile în momentul debutului său la Cupa Mondială, în 1999.

Phair a evoluat sub culorile Statelor Unite la nivel de junioare, înainte de a alege Coreea de Sud în vederea participării la Mondialul din Oceania.

16-year-old Casey Phair comes on for South Korea against Colombia and becomes the youngest player to ever play in a FIFA Women's World Cup ✨???????? pic.twitter.com/TBzr5Aur53