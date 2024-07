E gata! Manchester City își pierde starul! S-a înțeles cu echipa lui Cristiano Ronaldo și pleacă pe un salariu imens

Ederson (30 de ani) s-ar fi decis și ar fi pregătit să facă pasul în fotbalul din Arabia Saudită.

Conform Goal, Ederson ar fi ajuns la un acord cu arabii de la Al Nassr, echipa la care evoluează Cristiano Ronaldo. Jurnalistul italian Gianluigi Longari susține că Ederson a bătut palma cu arabii și a mai rămas doar ca Al Nassr să se înțeleagă cu Manchester City.

În aceste momente, cele două cluburi sunt în negocieri. Cert este că dacă mutarea se va realiza, Ederson va încasa un salariu impresionant pentru cei doi ani de contract, 60 de milioane de euro.

În cazul în care Ederson o va părăsi pe formația pregătită de Pep Guardiola, Stefan Ortega va deveni numărul 1 în poarta ”cetățenilor”, însă nu este exclus ca Manchester City să transfere încă un portar de top.

Sursa citată susține că printre portarii luați în considerare de City ar fi francezul Mike Maignan (AC Milan) și portughezul Diogo Costa (FC Porto), eroul calificării Portugaliei în sferturile de finală ale EURO 2024. Costa a apărat trei lovituri de departajare în meciul cu Slovenia, scor 0-0 (3-0 d.l.d.).

