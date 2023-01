Fostul internațional Jesper Blomqvist (48 de ani), membru al echipei Suediei care a terminat pe locul 3 la Campionatul Mondial din 1994 și fotbalist la AC Milan, Parma, Manchester United sau Everton, a câștigat și concursul MasterChef, după alte trei emisiuni unde a terminat de asemenea pe primul loc.

”După ce a câștigat tripla cu Manchester United (Champions League, Premier League și FA Cup în 1999), suedezul a decis să schimbe direcția după ce a agățat ghetele în cui și a deschis o pizzerie în Stockholm.

Ei bine, Blomqvist a participat la ultima ediție a MasterChef VIP din Suedia și a câștigat.

Jesper Blomqvist nu a jucat în sfertul de finală Suedia - România din 1994

Acesta nu este primul succes într-o emisiune TV pentru fostul jucător: de fapt, palmaresul lui Blomqvist mai include Let's Dance, Master of Masters și The Whole Celebrity-Sweden Bakes”, a notat Tuttomercatoweb.

Blomqvist, mijlocaș stânga, a făcut parte din lotul Suediei la Mondialul din 1994, însă atunci nu a jucat în sfertul de tristă amintire pentru noi, pierdut de naționala lui Anghel Iordănescu în fața scandinavilor la loviturile de departajare.