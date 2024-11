Jucătorul a ajuns la Sporting Lisabona în 2023 și a marcat 66 de goluri în 67 de partide, reușind un hattrick în confruntarea din Champions League, împotriva lui Manchester City.

SportBible anunță că PSG și Manchester United au ieșit din cursa pentru transferul atacantului, cel puțin provizoriu, însă Arsenal și Manchester City ar fi rămas interesate pentru un transfer, pentru perioada de mercato din iarnă.

Chiar dacă atacantul are o clauză de reziliere de 100 de milioane de euro, care expiră în 2028, se pare că Sporting ar fi dispus să accepte o sumă semnificativ mai mică, grație unei înțelegeri verbale pe care Gyokeres o are cu clubul portughez, anunță publicația The Telegraph.

Marco Van Basten și Rafael Van der Vaart, laude pentru Viktor Gyokeres

Recent, despre atacant a vorbit și fostul mare fotbalist olandez Rafael Van der Vaart, care a afirmat că Gyokeres este versiunea mai bună a lui Erlind Haaland.

”Sună puțin nebunesc, dar cred că este o versiune puțin mai bună a lui Haaland. Haaland este, desigur, incredibil, dar Gyokeres are ceva mai mult sau ceva de genul”, a spus Van der Vaart, iar marele Marco Van Basten a precizat:

”Cred că este un fotbalist adevărat. Un atacant adevărat. Puternic, marchează ușor și este calm în fața porții. De asemenea, e capabil să depășească portarul, cred că este foarte bun”.

Brighton, Swansea, FC St. Pauli, Brommapojkarna și IF Bromma sunt cluburile la care a mai fost legitimat Viktor Gyokeres de-a lungul carierei sale fotbalistice.