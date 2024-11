Cu un preț de transfer estimat la aproximativ 63 de milioane de lire sterline, "diavolii" par să fie cât mai săritori în achiziționarea suedezului.



Chiar dacă atacantul are o clauză de reziliere de 100 de milioane de euro, care expiră în 2028, se pare că Sporting ar fi dispus să accepte o sumă semnificativ mai mică, grație unei înțelegeri verbale pe care Gyokeres o are cu clubul portughez, anunță publicația The Telegraph.



Viktor Gyokeres e pe radarul lui Manchester United



Performanțele lui Gyokeres din acest sezon l-au transformat într-unul dintre cei mai valoroși atacanți de pe continent.



Marți seară a impresionat cu un hat-trick în victoria cu 4-1 împotriva lui Manchester City în Liga Campionilor și a ajuns astfel la 23 de goluri în doar 17 meciuri.



Sporting l-a achiziționat cu doar 20 de milioane de lire sterline în vara anului trecut de la Coventry.



Manchester United, recent anunțată ca viitoarea destinație a antrenorului Ruben Amorim de la Sporting, are un interes deosebit pentru Gyokeres, DETALII AICI.



Sursa citată anterior a menționat și un "gentleman agreement", o înțelegere care ar prevede ca atacantul să nu ia în considerare o mutare la un alt club decât cel la care se află fostul său tehnician.



Arsenal și Chelsea sunt, de asemenea, interesate de suedezul de 25 de ani, care a trecut și pe la Swansea și Brighton (unde a fost coleg cu românul Tudor Băluță).



Pentru Sporting, Gyokeres a înscris 66 goluri în 67 de apariții, alături de 19 pase decisive.



În cariera sa, atacantul se poate lăuda cu 360 meciuri jucate, 189 goluri marcate și 56 pase decisive livrate.