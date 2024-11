Dacă la ultimele două jocuri, Kylian Mbappe a lipsit deoarece abia revenise după o accidentare suferită la Real Madrid, de această dată, fotbalistul nu se confruntă cu nicio problemă fizică.

Didier Deschamps a explicat că atacantul galacticilor a cerut să fie convocat la națională, dar nu a reușit să îl convingă pe selecționerul vicecampioanei mondiale.

În cadrul conferinței de presă susținută înaintea meciului cu Israel, Didier Deschamps a făcut un apel să nu mai fie întrebat despre Kylian Mbappe.

"Ajunge! Am spus ce aveam de spus. Sunteți liberi să vorbiți și să interpretați. Nu voi mai repeta ce am spus. Am un meci, am 23 de jucători care sunt aici și Kylian nu e aici. Lăsați-l în pace, vă rog!", a transmis selecționerul Franței.

Cum arată lotul Franței pentru meciurile cu Israel și Italia

Pentru confruntările cu Israel (14 noiembrie) și Italia (17 noiembrie), Deschamps a ales următorii jucători: