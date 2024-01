Competiția, pe care gazdele sunt la un pas să o părăsească încă din faza grupelor, se desfășoară în cinci orașe din țara aflată în Vestul Africii: Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro și Yamoussoukro.

Până acum nu au fost semnalate probleme majore de organizare, dar un clip apărut pe Twitter arată modul inuman în care sunt controlate femeile la intrarea pe stadioanele de la Cupa Africii.

Fanele sunt verificate de agenți de securitate bărbați și pipăite fără reținere în zonele intime. „Nu ai cum să tratezi femeile așa și să te aștepți la progres! Asta e Coasta de Fildeș”, a scris cel care a postat clipul.

„E ridicol! Nu au polițiste care să se ocupe de asta?”, s-a întrebat un comentator. „Oribil”, a adăugat un alt utilizator de pe Twitter.

