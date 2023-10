Decizia luată de Sandro Tonali după implicarea în scandalul pariurilor din Italia

Sandro Tonali, venit în vară la Newcastle de la AC Milan, şi Nicolo Zaniolo, acum la Aston Villa, colegul său la naţionala Italiei, au părăsit joi cantonamentul Squadrei Azzurra din cauza implicării lor într-o anchetă legată de pariuri sportive ilicite.

Anchetatorii s-au prezentat joi după-amiază la Coverciano, centrul de antrenament al naţionalei Italiei de lângă Florenţa, pentru a-i anunţa pe Tonali şi Zaniolo că fac obiectul unei investigaţii şi pentru a-i audia, transmite Agerpres.

''În această situaţie, cei doi jucători nu sunt în măsură să facă faţă angajamentelor în aceste zile'', a explicat Federaţia italiană de fotbal (FIGC), care i-a autorizat să revină la cluburile lor.

Ziarul La Repubblica a afirmat că Tonali, un mijlocaş în vârstă de 23 de ani, este gata să coopereze cu procurorii. Fotbalistul este "devastat", a spus avocatul său.

Până acum, figura centrală în scandalul pariurilor este Nicolo Fagioli, mijlocaşul lui Juventus Torino. El este audiat la rândul său de procurori şi a negat că a pariat pe meciurile propriei echipe.

Jocurile de noroc sunt în general permise în Italia, dar nu pe platformele online ilegale. De asemenea, jucătorii nu au voie să parieze pe sporturile în care sunt activi. Dacă sunt prinşi, ei riscă amenzi şi o posibilă suspendare de trei ani.

Procurorii nu au comentat deocamdată dacă vreun jucător riscă să fie pus sub acuzare. Potrivit presei italiene, vor fi dezvăluite şi numele altor fotbalişti implicaţi.

Fotbalul italian nu este străin de scandaluri, unul dintre cele mai faimoase fiind afacerea Calciopoli din anul 2006.

Juventus midfielder Nicolò Fagioli is expected to accept a plea bargain with the FIGC Prosecutor this week, while Sandro Tonali’s agent met the Turin Prosecutor on Monday morning. https://t.co/WvDvUGysFd #Tonali #Fagioli #Calcio #SerieA #Azzurri #Italy #Juve #Juventus #NUFC