Debut cu SCANDAL pentru fiul marelui George Weah! Ce nationala a ales sa reprezinte copilul presedintelui Liberiei

Primul jucator din istoria nationalei SUA nascut dupa anul 2000 a debutat la echipa de seniori intr-o partida amicala cu Paraguay, castigata cu 1-0 de americani. Numele tanarul jucator este unul "cu greutate": Tim Weah, fiul castigatorului Balonului de Aur din 1995, George Weah.

Tim Weah a intrat pe teren in minutul 86 in partida decisa de reusita lui Bobby Wood. SUA a castigat primul meci in 3 partide cu antrenorul interimar, Dave Sarachan, ales dupa ce Statele Unite a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Rusia.

Tim Weah a raspuns pe internet la criticile primite pentru faptul ca a ales sa reprezinte Statele Unite in dauna tarii pentru care tatal sau a facut istorie si al carei presedinte este: "Atat de multa negativitate dar sunt foarte mandru sa-mi reprezinta tara" a scris Tim Weah.

Weah Jr a debutat pe 3 martie pentru PSG la mai putin de 2 saptamani dupa ce a implinit 18 ani.

So much negativity in the air but I'm so proud to be representing my country ❤️????....Through thick and thin #TheProcess ???????? pic.twitter.com/QzsPUSPCpM