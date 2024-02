„Credeți că eu sunt bun? Stați să îl vedeți pe Fabio Paim!”. Acestea sunt cuvintele rostite de Cristiano Ronaldo în 2003, când a ajuns la Manchester United. Declarația n-a „îmbătrânit” bine deloc, mai ales că starul lui Al Nassr a ajuns să se întrebe, două decenii mai târziu, „cine e tipul ăsta?”.

Fabio Paim, talent precoce și salariu de 20.000 de euro la 16 ani

Fabio Paim, cu trei ani mai tânăr decât Cristiano, avea pe atunci doar 15 ani și era considerat unul dintre viitoarele staruri ale fotbalului. Născut la Estoril, Paim a crescut alături de Cristiano la academia lui Sporting Lisabona. Cei doi erau apropiați și chiar mergeau împreună să mănânce hamburgeri de la Mc Donald’s, după cum a povestit Fabio într-un interviu.

Paim juca extremă dreapta și a semnat primul contract ca profesionist la doar 16 ani. Primea un salariu de 20.000 de euro pe lună și era deja urmărit de marile cluburi ale Europei. Lusitanul s-a aflat chiar pe lista lărgită a Portugaliei pentru Euro 2004, dar până la urmă nu a fost convocat la turneul final.

„La 22 de ani, eram deja retras mental!”

După ce s-a văzut cu banii în buzunar, Fabio Paim nu a știut să gestioneze situația și să-și asume responsabilitățile care vin odată cu faima. A început să cheltuiască necontrolat, pe mașini scumpe, alcool și petreceri. Încă era adolescent, dar deja nu mai avea energie pentru fotbal, nici interes pentru antrenamente. „Am fost copleșit de succes și faimă, pentru că nu am fost învățat să folosesc banii cu înțelepciune”, spunea portughezul, într-un interviu pentru The Sun.

Sporting l-a tot împrumutat până în 2010, la echipe mici din Portugalia, dar și la Chelsea. Acolo l-a dorit în mod expres antrenorul Luiz Felipe Scolari, însă Fabio Paim a evoluat doar pentru echipa de rezerve în cele patru luni petrecute la Londra. „La 22 de ani, eram deja retras din punct de vedere mental”, recunoștea Fabio Paim.

Angola, Malta, Lituania, Luxemburg

După ce a încheiat conturile cu Sporting, pentru Paim a urmat un tur în jurul lumii. A evoluat în Angola, Qatar, Malta, Lituania și Luxemburg! Nu s-a impus pe nicăieri, iar în 2015 chiar a fost dat afară de către Union 05, din liga a doua luxemburgheză, după ce o femeie l-a acuzat de viol.

Cazul a fost închis, până la urmă, dar Fabio Paim a mers la închisoare patru ani mai târziu, în 2019. A fost prins cu cocaină, acuzat de trafic de droguri și a stat după gratii timp de un an, într-o închisoare de unde vedea cum naționala Portugaliei se antrenează pentru Campionatul European.

Un an la închisoare și patru luni în liga a patra din Polonia

„A fost greu la închisoare, atât pentru mine cât și pentru familia mea. Am învățat că ce este ușor nu este bine pentru tine. Am înțeles că nu mai pot să am acel stil de viață, că trebuie să muncesc și să am demnitate. Închisoarea nu era un loc pentru un băiat ca mine. Dar nu vreau să-i pară nimănui rău de mine. A fost alegerea mea, a fost greșeala mea”, se destăinuia Fabio Paim.

După ce a ieșit din închisoare, fostul mare talent al fotbalului portughez s-a dus în Polonia, la LZS Starowice, un club de liga a patra! N-a rezistat nici acolo. După patru luni, i-a fost reziliat contractul. S-a zvonit că va semna cu Zimbru Chișinău, dar, în ianuarie 2021, Paim a decis să se retragă oficial din fotbal. A rămas cu selecțiile la naționalele de juniori ale Portugaliei și vorbele de bine ale fostului coleg Cristiano Ronaldo. Nimic mai mult.

„Eram mai bun decât Ronaldo!” și răspunsul tăios al lui Cristiano

În același interviu pentru The Sun, Fabio Paim a făcut câteva declarații curajoase. „Cred cu tărie și onestitate că nu există fotbalist care să aibă calitățile pe care le aveam eu. Ronaldo, prin efort și muncă multă, a ajuns la un nivel pe care îl merită. Dacă aș fi muncit la fel, eu aș fi fost mai bun decât el. Eram mai tehnic, mai bun, eram un mic Ronaldinho. Cred că ar trebui să-mi dea unul dintre Baloanele de Aur ale sale”, a spus el.

Cuvintele lui Paim au avut un impact puternic. Au ajuns și la Cristiano Ronaldo, care a răspuns, în octombrie 2023, printr-un mesaj sarcastic pe Instagram. „WTF! Cine mai e și tipul ăsta?”, a scris Cristiano. 20 de ani mai târziu de la celebrul „Stați să-l vedeți pe Paim”, Ronaldo pare că l-a uitat definitiv pe colegul Fabio.

Fabio Paim azi: „Sunt fericit cu mai puțin!”

Astăzi, Fabio Paim trăiește în regiunea Algarve, din Portugalia, și spune că a înțeles, în sfârșit, ce înseamnă să fii fericit. „Când aveam succes, faimă și bani, credeam că așa arată fericirea. Dar nu știam ce e fericirea, de fapt. Nu știam ce înseamnă să mănânc o mâncare bună și să călătoresc. În ziua de azi, știu ce înseamnă să fii fericit și sunt mai fericit cu mai puțin.

Regret unele alegeri făcute. Am avut talent, dar mintea mea era la femei și petreceri. La orice în afară de fotbal. Acum, la vârsta asta, pot să văd lucrurile diferit”, a explicat fostul jucător al lui Sporting.