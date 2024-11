Spaniolul este produs de FC Barcelona, iar în aprilie 2023 a ajuns la prima echipă, la doar 16 ani. Pe 13 iulie, înainte de finala EURO 2024 (Spania - Anglia 2-1), Lamine Yamal a împlinit 17 ani.

Winger-ul a bifat până acum 57 de apariții la gruparea catalană, unde a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de treisprezece ori, dar și să ofere 17 assist-uri.

Într-un interviu acordat pentru Rio Ferdinand, Robert Lewandowski a vorbit despre Lamine Yamal și felul în care l-a perceput încă de la prima întâlnire.

"L-am văzut la un antrenament, avea doar 15 ani. A fost pentru prima dată în viața mea când am văzut pe cineva ca el. Am întâlnit mulți tineri talentați, dar am zis 'WOW! Cine e copilul? E imposibil să fi atât de bun și atât de inteligent la vârsta asta'.

Provocarea sa va fi să rămână la acest nivel pentru următorii zece ani. Încerc să-i ofer anumite sfaturi. E incredibil ce a reușit să facă până acum, dar provocarea va fi să mențină ritmul sau să-l depășească. Și nu e vorba doar despre următorii doi-trei ani", a declarat atacantul polonez.

Detalii neștiute despre debutul lui Lamine Yamal

Starul catalanilor a debutat pentru prima echipă în aprilie 2023, când avea doar 15 ani, 9 luni și 16 zile, Xavi fiind cel care l-a consacrat.

Jordi Cruyff, director sportiv la vremea respectivă, a povestit că tânărul jucător s-a făcut remarcat din prima, iar Xavi și-ar fi dorit să-l joace de mai devreme, însă nu erau rezolvate aspectele contractuale, iar clubul se temea să nu fie luat în vizor de o altă echipă.

"Îmi amintesc de primul antrenament al lui Lamine. După cinci minute, Xavi a spus că este special.

Îmi amintesc de reacția jucătorilor, a veteranilor, când a atins mingea pentru prima dată, toți au fost uimiți și au spus că este diferit, greu de găsit.

Se dorea să debuteze mai devreme, dar încă nu aveam un contract semnat cu băiatul și am vrut să fim siguri că va fi al nostru pentru mulți ani", a declarat olandezul.