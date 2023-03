Cristiano Ronaldo, pe punctul să atingă o nouă bornă istorică: „Recordurile sunt motivația mea!”

La primele meciuri în calitate de selcționer al Portugaliei, Roberto Martinez (49 ani) a apelat la serviciile lui Cristiano Ronaldo (38 ani), după ce Fernando Santos (68 ani), predecesorul său, nu l-a folosit titular în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial.

În mecurile cu Liechtenstein și Luxemberg, din preliminariile Campionatului European din 2024, Cristiano Ronaldo poate doborî un nou record. Dacă va bifa cel puțin o prezență, va deveni jucător cu cele mai multe selecții la echipa națională. Deocamdată împarte prima poziție cu Bader Al-Mutawa (38 ani), ambii cu 196 de prezențe. Numai că atacantul kuweitian nu a fost convocat pentru partidele amicale ale selecţionatei sale, cu Filipine şi Tadjikistan.

„Recordurile sunt motivaţia mea. Vreau să devin jucătorul cu cele mai multe selecţii naţionale din istorie. Ar fi un lucru care m-ar face mândru. Însă asta nu se opreşte aici, vreau să fiu convocat în continuare cât mai des”, a declarat Cristiano Ronaldo la conferința de presă premergătoare meciului cu Liechtenstein.

Cu 118 goluri la naționala Portugaliei, vârful lui Al-Nassr deține deja recordul de reușite la prima reprezentativă. De asemenea, Cristiano Ronaldo se poate mândri și cu cu cele mai multe goluri omologate de FIFA în istoria fotbalului, 828.

Cum a descris Cristiano Ronaldo a doua aventură la Manchester United

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Cristiano Ronaldo a vorbit și despre al doilea mandat la Manchester United. Deținătorul a 5 Baloane de Aur a mărturisit că perioada dificilă de pe Old Trafford l-a făcut să realizeze care-i sunt persoanele apropiate.

„Manchester United? Când suntem în vârful muntelui, de multe ori nu vedem ce e sub noi. Am trecut printr-o fază proastă a carierei mele, nu am nicio problemă să recunosc asta. Dar viața merge înainte. Am înțeles mai bine cine sunt prietenii buni în momentele dificile”, a mai spus Cristiano Ronaldo.