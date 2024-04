Miercuri seară s-au disputat meciuri din primul tur al Cupei Norvegiei. Torvastad IL, club din liga a cincea, a primiti vizita prim-divizionarei FK Haugesund. După primele 90 de minute, scorul era egal, 1-1, iar partida a ajuns la loviturile de departajare.

Jørgen Kaldheim Grønningen a egalat recordul lui Helmut Duckadam: 4 lovituri de la 11 metri apărate din 4 execuții

Jørgen Kaldheim Grønningen, goalkeeper-ul lui Torvastad, a făcut meciul vieții și a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri ale celor de la Haugesund. A plonjat de trei ori spre dreapta și o dată în stânga, iar portarul formației din liga a cincea și-a trecut în cont, la doar 20 de ani, aceeași performanță ca cea a lui Duckadam din 1986, în finala Cupei Campionilor Europeni, Steaua - Barcelona 0-0 (2-0 d.l.d).

Torvastad, formația de amatori din Norvegia, s-a calificat în turul 2 al Cupei, după ce s-a impus cu 2-0 la loviturile de departajare.

"Este absolut fantastic! Mă simt ca în rai. Nu am trăit niciodată așa ceva. Nu știu cum am reușit. Am avut puțin noroc și am simțit unde vor executa, pur și simplu.

Nu hotărâsem în avans unde să plonjez, m-am decis pe moment, când se apropiau de minge", a spus Jørgen Kaldheim Grønningen, imediat după meci, pentru TV2.

La doar 20 de ani, Grønningen este profesor suplinitor la o școală din Norvegia: "Dacă voi avea liber mâine? Am stabilit cu cei de la școală să merg mâine. Acum, nu știu, vedem mâine dimineață, la 7", a spus răzând tânărul portar.

