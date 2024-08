Marile campionate europene de fotbal încep, avându-le pe Manchester City, Real Madrid, Internazionale Milano, Bayer Leverkusen și Paris Saint-Germain în calitate de campioane en-titre.

Frenkie de Jong, plătit cu 80% mai mult decât Jude Bellingham

Contrar impresiilor generate din faptul că Premier League este campionatul care se vinde cel mai scump, în materie de drepturi de televizare, LaLiga oferă cele mai mari salarii din fotbalul european.

De Jong, Lewandowski și Mbappe primesc 18, 16, respectiv 15 milioane de euro anual, pe când De Bruyne și Haaland încasează 13, respectiv 12 milioane de euro net, la Manchester.

Barcelona plătește vedetelor salarii mai mari decât Manchester City

Top 5 salarii în Premier League (net, euro)

1. Kevin De Bruyne, €256,774 per săptămână, €13,352,225 per an

2. Erling Haaland, €240,837 per săptămână, €12,523,546 per an

3. Casemiro, €224,677 per săptămână, €11,683,197 per an

4. Mohamed Salah, €224,677 per săptămână, €11,683,197 per an

5. Romelu Lukaku, €208,741 per săptămână, €10,854,518 per an

Top 5 salarii în LaLiga

1. Frenkie de Jong, €346,154 per săptămână, €18,000,000 per an

2. Robert Lewandowski, €307,692 per săptămână, €16,000,000 per an

3. Kylian Mbappe, €288,462 per săptămână, €15,000,000 per an

4. David Alaba, €207,692 per săptămână, €10,800,000 per an

5. Jude Bellingham, €192,308 per săptămână, €10,000,000 per an

Top 5 salarii în Serie A

1. Dusan Vlahovic, €230,769 per săptămână, €12,000,000 per an

2. Victor Osimhen, €192,308 per săptămână, €10,000,000 per an

3. Wojciech Szczesny, €125,000 per săptămână, €6,500,000 per an

4. Nicolo Barella, €125,000 per săptămână, €6,500,000 per an

5. Hakan Calhanoglu, €115,385 per săptămână, €6,000,000 per an

Top 5 salarii în Bundesliga

1. Harry Kane, €254,808 per săptămână, €13,250,000 per an

2. Manuel Neuer, €214,038 per săptămână, €11,130,000 per an

3. Thomas Muller, €209,038 per săptămână, €10,870,000 per an

4. Leroy Sane, €203,846 per săptămână, €10,600,000 per an

5. Joshua Kimmich, €198,846 per săptămână, €10,340,000 per an

Top 5 salarii în Ligue 1

1. Ousmane Dembele, €211,538 per săptămână, €11,000,000 per an

2. Lucas Hernandez, €200,962 per săptămână, €10,450,000 per an

3. Marquinhos, €177,692 per săptămână, €9,240,000 per an

4. Milan Skriniar, €173,077 per săptămână, €9,000,000 per an

5. Marco Asensio, €153,846 per săptămână, €8,000,000 per an

Când încep marile campionate ale Europei

Spania: 15 august

Anglia: 16 august

Italia: 17 august

Franța: 18 august

Germania: 23 august

