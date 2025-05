Constănțenii nu mai sunt la mâna lor și așteaptă rezultatele celor de la UTA Arad și Petrolul Ploiești.

Denis Alibec: ”Suntem la mâna celorlalte două echipe!”

Denis Alibec a reacționat la finalul meciului și s-a declarant dezamăgit de sezonul constănțenilor.

”Să vedem ce se va întâmpla. Noi am venit să câștigăm, am încercat, am jucat mult mai bine decât în ultimele meciuri, dar nu am reușit să marcăm și acum suntem la mâna celorlalte două echipe. Am avut multe probleme în acest sezon, am luat și foarte multe goluri. Nu am reușit să marcăm, nu ne-am creat foarte multe ocazii, a fost un an prost per total, dar putem schimba ceva cu acest baraj pentru Europa. (…)

A fost un an slab pentru noi. Nu am reușit să intrăm în play-off și asta ne-a demoralizat, era obiectivul principal. Important este că am rămas în Liga 1. Am avut emoții foarte mari în acest play-out, care este mai greu decât play-off-ul. Sunt meciuri grele, toată lumea se apără.

Trebuie să începem bine anul viitor, trebuie să ne recăpătăm identitatea fotbalistică: să pasăm, să avem posesie, să controlăm noi meciul, așa cum o făceam înainte. Multe echipe ne-au dominat anul acesta și asta nu ne caracterizează”, a spus Denis Alibec după meci.

Denis Alibec s-a accidentat

De altfel, Denis Alibec a vorbit despre problemele întâmpinate în repriza secundă, când a fost și înlocuit cu Doicaru. Atacantul care speră să primească și convocarea la următoarele două meciuri ale echipei naționale a acuzat dureri la nivelul genunchiului.

”Trebuie să fac un control, m-a înțepat genunchiul, nu știu ce s-a întâmplat. A fost o fază în care am alunecat în a doua repriză și am simțit o înțepătură la genunchi. Acum să vedem, mâine voi face un control, sper să nu fie nimic grav”, a adăugat Alibec.