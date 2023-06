CFR Cluj și-a încetat supremația în Liga 1 în sezonul recent încheiat. După 5 ani în care și-a adjudecat titlul în România, ardelenii, conduși de Dan Petrescu, au terminat pe poziția a treia, în spatele Farului Constanța și FCSB-ului.

Pentru a se lupta la campionat din vară, echipa din Gruia a pus ochii pe Rayan Philippe (22 ani), proaspăt campion cu Hesperange în Luxemburg. Numai că, potrivit Romanian Football, extrema nu a mai ajuns la CFR și a semnat cu Braunschweig, club care a terminat pe locul 15 în al doilea eșalon din Germania în sezonul 2022-2023.

„Transfer ratat pentru CFR Cluj.

Rayan Philippe, 'mașina' de goluri din Luxemburg a semnat un contract cu Braunschweig, chiar dacă CFR era în cursă pentru a-l lua.

Situația financiară a CFR-ului poate fi motivul pentru care transferul a picat”, scrie Romanian Football.

