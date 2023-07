Cele două echipe care îl vor pe Sadio Mane, după ce Bayern a decis să renunțe la senegalez

Mane a strâns 12 goluri în cele 38 de meciuri din sezonul trecut, însă senegalezul nu i-a impresionat pe șefii lui Bayern. Mai mult, fostul star de la Liverpool a fost în centrul atenției cu incidentul din luna aprilie, când l-a lovit cu pumnul în figură pe colegul Leroy Sane.

Presa din Germania a scris în ultimele ore că Bayern i-a transmis lui Sadio Mane că nu se va mai baza în el în sezonul următor, astfel că africanul trebuie să își găsească acum o nouă echipe.

Primele două cluburi interesate de transferul lui Sadio Mane sunt din Arabia Saudită. Este vorba despre Al Ahli, potrivit Kicker și Al Ettifaq, conform 90min.

Al Ahli, nou-promovată în prima ligă din Arabia Saudită, i-a transferat deja în această vară pe atacantul Roberto Firmino, și el fost la Liverpool, și pe portarul Edouard Mendy, cumpărat de la Chelsea.

De partea cealaltă, Al Ettifaq nu a făcut încă transferuri, însă a punctat la capitolul antrenor. Steven Gerrard a fost instalat în funcția de principal, iar o țintă legendei lui Liverpool ar fi Jordan Henderson, căpitanul formației de pe Anfield.

