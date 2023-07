„Clubul i-a transmis că nu se bazează pe el!” Sadio Mane, dat ca plecat de la Bayern Munchen după doar un an

Bayern Munchen are ca obiectiv principal aducerea lui Harry Kane de la Tottenham, iar în acest sens conducerea bavareză a făcut mai multe oferte pentru a-i convinge pe oficialii englezi, care nu vor să renunțe la atacant pe o sumă mai mică de 100 de milioane de euro. În încercările de a-l transfera pe Kane, oficialii lui Bayern încearcă să „scape” de un fotbalist transferat anul trecut.

Este vorba despre Sadio Mane (31 ani), care a fost informat că nu mai este dorit la echipă, după cum informează Georg Holzner. Astfel, nemții se așteaptă ca senegalezul să părăsească echipa în această perioadă de mercato.

Sadio Mane nu a reușit să se integreze în lotul campioanei Germaniei, iar în primăvară a fost implicat și într-un conflict fizic cu Leroy Sane. Atunci, fotbalistul transferat de la FC Liverpool a fost suspendat. Un alt motiv pentru care Bayern Munchen vrea să renunțe la el este salariul său, care ar putea „elibera” din masă pentru noi transferuri.

