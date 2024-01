Ce transfer face Răzvan Lucescu: internațional spaniol care a vrut să-și lovească un coleg și a scuipat un membru al staff-ului

PAOK Salonic urmează să îl transfere pe Jonny Otto, un fundaș stânga spaniol în vârstă de 29 de ani, care este legitimat de cinci ani și jumătate la Wolverhampton Wanderers, formație din Premier League.

Otto a fost cumpărat definitiv de Wolves în ianuarie 2019, de la Atletico Madrid, pentru 21 de milioane de euro. Fundașul lateral, care are și trei meciuri la naționala Spaniei - toate în 2018 - a strâns 134 de partide la gruparea din Wolverhampton, însă actualul sezon a fost marcat de minute foarte puține (doar 184) și de un incident de la antrenament.

În decembrie 2023, The Athletic a scris că Jonny Otto a intrat într-un conflict cu Tawanda Chirewa, un atacant de la echipa U21 a lui Wolves, care ar fi avut o intervenție mai dură asupra sa la un antrenament. Spaniolul a vrut să își lovească cu cotul coechipierul și a distrus mai multe obiecte din vestiar.

Fostul internațional spaniol ar fi și scuipat un membru al staff-ului tehnic de la Wolves, care a vrut să îi despartă pe cei doi. Comportamentul său i-a adus o suspendare din partea clubului, iar Wolves vrea acum să se despartă de Jonny.

Sursa citată anunță că acum sunt puse la un punct ultimele detalii dintre Wolves și PAOK, iar Jonny urmează să plece la formația din Grecia în această fereastră de mercato. Spaniolul ar urma să semneze un contract pe un an și jumătate cu formația lui Răzvan Lucescu.

PAOK Salonic este lider în Grecia, cu 44 de puncte în 19 etape, la egalitate cu Panathinaikos. Cele două formații se vor întâlni chiar în următoarea rundă de campionat, duminică, de la ora 20:30.

⚪️⚫️???????? Johnny Otto leaves Wolves and joins PAOK on permanent transfer, deal agreed.

Medical tests on Friday, contract until June 2025 with an option for further season. pic.twitter.com/JABM2U1vC7