"Ce ți-a mai rămas să realizezi?" Pep Guardiola a anunțat unde vrea să antreneze

Întrebat ce i-a mai rămas de realizat în carieră, Guardiola a vorbit despre dorința de a pregăti o echipă națională la un turneu final. În urmă cu aproximativ un an, în presa internațională s-a scris că naționala Braziliei l-a ofertat pe antrenorul spaniol, însă Pep a refuzat propunerea.

Pep Guardiola: "Mi-ar plăcea să antrenez o echipă națională la o Cupă Mondială sau la un Campionat European"

Totuși, Guardiola spune că nu vizeză această schimbare în viitorul apropiat.

"O echipă națională. Mi-ar plăcea să antrenez o echipă națională la o Cupă Mondială sau la un Campionat European.

Nu știu cine m-ar dori. Pentru a lucra la o echipă națională trebuie să te dorească cei de acolo, la fel ca în cazul unui club.

Nu am gândit niciodată în acest fel, să am obiectivul de a câștiga Cupa Mondială. Nici când mi-am început cariera nu am avut obiectivul de a câștiga vreun campionat sau Champions League. Nu, m-am gândit doar să am un job, însă mi-aș dori să am experiența unei Cupe Mondiale, a unui Campionat Europen sau a unei Copa America.

Nu știu când se va întâmpla asta, dacă în 5, 10 sau 15 ani, dar mi-ar plăcea să fiu selecționer la Cupa Mondială", a spus Guardiola în interviul pentru ESPN.

Pep Guardiola a antrenat până acum doar la echipe de club: FC Barcelona (2008-2012), Bayern Munchen (2013-2016) și Manchester City (2016-prezent).

Spaniolul a câștigat trei Ligi ale Campionilor (două cu Barcelona și una cu Manchester City) și a câștigat campionatul în toate țările în care a antrenat: Spania (3), Germania (3) și Anglia (5).