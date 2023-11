Ce a declarat Vinicius Jr. despre accidentarea suferită în timpul partidei dintre Brazilia și Ecuador: "Cred că e ca data trecută"

Brazilia ocupă locul cinci în preliminariile sud-americane cu doar şapte puncte din cinci meciuri şi va primi pe 22 noiembrie vizita Argentinei, liderul la zi cu 12 puncte.

Gazdele s-au impus prin dubla reuşită de Luis Diaz, jucătorul lui Liverpool, în minutele 75 şi 79, după ce Selecao reuşise deschiderea scorului în debutul jocului, prin "tunarul" Gabriel Martinelli (minutul 4).

Atacantul Vinicius Jr. a părăsit terenul accidentat în minutul 27, după ce oferise pasa decisivă la golul lui Martinelli.

"Am primit o lovitură foarte dureroasă. O să fac teste mâine pentru a afla diagnosticul. Cred că accidentarea este la fel ca cea de data trecută", a spus brazilianul după meci.

În acest sezon, galacticul a avut o problemă medicală la coapsă, fiind indisponibil pentru o lună de zile.

De altfel, Real Madrid trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al jucătorilor accidentați, pe listă aflându-se Courtois, Kepa, Militao, Tchouameni, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Arda Guler și Vinicius Jr.

????️ Vinicius Jr: "I think it's the same injury as the last time. I took a hit there and it hurt a little later. "

