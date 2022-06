Câștigător al Cupei Campionilor Europeni, condamnat la șase luni de închisoare! A fost autorul unui gol senzațional 

Rabah Madjer a strâns 87 selecții și 29 de goluri pentru Algeria în perioada 1978-1992.

După retragere, în 1992, acesta a antrenat de trei ori naționala algeriană

Pe 27 mai 1987 a devenit primul jucător de origini africane care a înscris într-o finală de Cupa Campionilor Europeni

Fostul internaţional Rabah Madjer, legendă a fotbalului din Algeria, a fost condamnat la şase luni de închisoare cu executare pentru “declaraţii false”. Potrivit tsa-algerie.dz, sentinţa a fost pronunţată de tribunalul din Sidi M’hamed.

În vârstă de 63 de ani, fostul jucător, care a fost şi selecţionerul Algeriei, a primit şi o amendă de 100.000 de dinari algerieni. Alături de Madjer a fost condamnată în acelaşi dosar şi altă persoană, M. Brahim, care a primit aceeaşi pedeapsă. Cei doi au fost achitaţi pe de altă parte de acuzaţiile de escrocherie, fals şi uz de fals.

Procesul a început la 2 iunie. Procurorii cereau o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare pentru Madjer. Rabah Madjer a fost judecat pentru că ar fi încasat cecuri de publicitate publică în jurnalele sale Al Balagh şi Al Balagh Erriadhi într-un interval de un an de la închiderea ziarelor.

Madjer a rămas pe retina iubitorilor de fotbal datorită golului marcat cu călcâiul în finala CCE din 1987, FC Porto - Bayern Munchen, scor 2-1.

Este vorba despre golul marcat cu călcâiul în finala Cupei Campionilor Europeni din 1987. Madjer evolua atunci pentru FC Porto și a fost decisiv în victoria portughezilor în fața nemților de la Bayern Munchen. „Acel meci este cea mai minunată amintire a carierei mele. Am înscris un gol, am oferit o pasă decisivă pentru al doilea gol și am câștigat un trofeu care va rămâne întotdeauna în amintirea mea. Nu am crezut niciodată că voi ajunge în poziția de a evolua într-un meci de o asemenea importanță”.