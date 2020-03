Cristiano Ronaldo si-a cumparat o super masina.

Cristiano Ronaldo se afla izolat in vila sa din Madeira din cauza pandemiei coronavirusului. Acesta profita de aceasta situatia si potrivit celor de la Bild a cheltuit 9,5 milioane de euro pentru un autoturism Bugatti, in editie limitata. Doar 10 astfel de exemplare exista in lume, iar starul portughez a tinut cu orice pret sa fie posesor al unuia dintre acestea.

FOTO cu Bugatti Centodieci, masina comandata de Cristiano Ronaldo