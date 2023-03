Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat în această dimineață, pe site-ul oficial, retragerea din echipa națională a căpitanului Igor Armaș, fundașul lui FC Voluntari.

”Unul dintre cei mai buni jucători din fotbalul moldovenesc, Igor Armaș (35 ani), și-a anunțat retragerea de la echipa reprezentativă a Moldovei.

Fostul căpitan al tricolorilor a îmbrăcat de 83 de ori tricoul Echipei Țării, pentru care a marcat 6 goluri. Armaș se află pe locul 2 în clasamentul all-time al prezențelor la Națională”, precizează FMF.

Mesajul lui Igor Armaș publicat pe site-ul oficial al Federației

”Vine un moment când trebuie să te dai la o parte, pentru a oferi locul tinerilor fotbaliști! În toți anii în care am reprezentat echipa Națională am încercat să dau totul pe teren, astfel să le mulțumesc oamenilor, care cu adevărat susțineau Echipa Țării! Am ajuns la o vârstă când nu pot să ajut echipa sută la sută și am decis că așa va fi corect, ca la lotul național să fie convocați jucătorii care sunt cei mai buni la momentul dat și care sunt gata să se dedice în totalitate echipei!

Au fost mulți ani la rând, ani frumoși și o mândrie să reprezint țara în care m-am născut și simt că în multe momente puteam să fac mai mult sau aș fi vrut să fac mai mult pentru a avea rezultatele pe care le merită suporterii și oamenii acestei țări!

Vreau să le doresc jucătorilor care rămân și celor noi care vor fi convocați să dea totul la antrenamente și meciuri, pentru succesul țării noastre, implicându-se sută la sută, pentru că vor avea doar de câștigat din asta!

Suporterilor le doresc cu aceeași speranță și entuziasm să susțină Naționala, așa cum au făcut-o până acum și puțină răbdare, pentru că se formează o Națională tânără, cu jucători de perspectivă și un antrenor ambițios!

Și nu în ultimul rând, vreau să le doresc la toți cei care practică fotbalul și la toți copiii care după meciurile câștigate ne țineau câte o oră la stadion să facem poze, să muncească la antrenamente, să respecte antrenorii, ca într-o bună zi să reprezinte deja ei țara și s-o facă mult mai bine!

Să reprezinți echipa Națională e un privilegiu pentru fiecare jucător și o onoare!

Fiecare copil trebuie să simtă asta, e un sentiment aparte!

Desigur, aș vrea să le mulțumesc și să le strâng mâna la toate persoanele care mi-au fost alături acești ani minunați și au făcut tot posibilul să am toate condițiile și să devin un fotbalist mai bun și un om mai decent! În continuare rămân un membru al Echipei Țării și o să aștept cu aceleași emoții și nerăbdare meciurile oficiale alături de cele 3 milioane de moldoveni!

Hai Moldova!”.