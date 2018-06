Buget nelimitat pentru Razvan Lucescu! SURPRIZA TOTALA | Prima tinta a lui PAOK e un atacant roman

Claudiu Keseru poate schimba campionatul in aceasta vara.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Golgheterul campionatului Bulgariei este dorit cu insistenta in Grecia. Potrivit ProSport, Keseru ar putea ajunge sub comanda lui Razvan Lucescu la PAOK Salonic. Conform sursei citate, atacantul roman este primul pe lista de transferuri a lui Lucescu jr, iar mutarea s-ar putea realiza in aceasta vara. Grecii ii ofera un salariu de un milion de euro pe sezon.

Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, i-a promis lui Razvan Lucescu buget nelimitat pentru perioada de mercato din vara dupa ce echipa din Salonic a castigat Cupa, dar a ratat campionatul din pricina depunctarilor.