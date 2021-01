BREAKING NEWS | Soc mondial! 'Grasul moare!' Au aparut inregistrari ale convorbirilor doctorului lui Maradona! Dezvaluiri cutremuratoare

Diego Armando Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani!

Desi initial s-a scris ca legenda argentiniana a murit in urma unui stop cardiorespirator, moartea sa a declansat o reala ancheta, iar doctorul care s-a ocupat de Diego, alaturi de psihiatrul sau sunt investigati.

Dupa aparitia socanta a unor semnaturi false in numele lui Maradona, publicatia Infobae a venit cu inregistrari socante in care doctorii lui 'El Pibe d'Oro' vorbesc despre moartea acestuia chiar in ziua in care s-a petrecut.

Cuvintele folosite si tonul cu care doctorul Leopoldo Luque s-a adresat au indignat planeta. Din inregistrari, acesta pare mai ingrijorat de reactia familiei decat de faptul ca legenda fotbalului era pe moarte.

"Taci Agustina, am facut tot ce am putut. Familia era constienta de situatia lui, stiau ca e un pacient dificil. Singurul lucru pe care ti-l cer este sa ma anunti in cazul in care se enerveaza si sa imi spui cum se prezinta", ii spune Luque psihiatrului lui Maradona dupa ce a aflat ca manevrele de resuscitare nu au reusit.

Dupa convorbirea cu psihiatrul, Luque, care se urcase in masina sa plece spre casa lui Maradona, vorbeste cu un coleg, care l-a cautat sa ii confirme decesul aparut peste tot la stiri, iar acesta i-a replicat: "Grasul moare! Se pare ca a intrat in stop caridiac. Ma duc spre casa lui".

Conversatiile au socat intreaga planeta, iar prima care a reactionat din familia lui Maradona a fost fiica sa, Dalma, care a postat pe Twitter.

"Luque, esti un nenorocit si sper sa se faca dreptate! Sa nu uitam ca persoana care l-a prezentat tatalui meu, l-a angajat si i-a platit salariul este Matias Morla. Am ascultat inregistrarile dintre Luque si psihiatru si am vomitat! Tot ce pot cere este sa se faca dreptate!

Nu ma voi opri, doar atat pot face! Ma doare sa vad cateva persoane aliate cu nenorocitii aia! Eu nu mai voi opri!", a spus Dalma pe Twitter.